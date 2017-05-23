Артем Милевский: Луческу думал, что в РФПЛ будет две команды, как в Украине

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от выступления за клуб, а также о работе Мирчи Луческу в «Зените».

- В «Тосно» у меня все хорошо, мы вышли в высшую лигу. Проект интересный, посмотрим, что будет дальше. Вроде будем играть на стадионе «Зенита».

Неудачи Луческу в «Зените»? Он думал, что там будет две команды, как в Украине, где бразильцы у него все делали. Что судить будут так, как Вакс судил в Украине. Говорят, что его будут увольнять, поедет в «Галатасарай» или куда там, - сказал Милевский в эфире FootballHub.

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Напомним, Милевский выступает за «Тосно» с лета 2016 года. В составе тосненской команды 32-летний форвард провел 17 матчей и вышел в премьер-лигу.

Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года после ухода из «Шахтера». Под его руководством петербуржцы стали обладателями Суперкубка России, стали бронзовыми призерами чемпионата и дошли до 1/16 финала Лиги Европы.