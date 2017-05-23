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Нижний Новгород примет молодежный ЧМ-2018 среди женщин

Источник:  ФХРКомментарии

Молодежный чемпионат мира по хоккею среди женских сборных в 2018 году пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Матчи турнира состоятся в январе. В группе А выступят сборные России, США, Канады и Швеции. В квартете В сыграют команды Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии.

Чемпионат мира-2017 прошел в Чехии. Россиянки, уступив в полуфинале американкам, в матче за третье место обыграли сборную Швеции (2:0). Золото чемпионата завоевали хоккеистки сборной США, обыгравшие канадок.

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