Калачев – лучший игрок «Ростова» по версии болельщиков клуба

В результате голосований, которые проходили на официальном сайте донского клуба, лучшим игроком «Ростов» в прошедшем сезоне стал Тимофей Калачев.

Белорусский полузащитник уверенно опередил своих конкурентов. Напомним, что в прошедшем чемпионате РФПЛ Калачев стал лучшим ассистентом турнира. На его счету 10 голевых передач в 25 матчах.

1 мая Калачеву исполнилось 36 лет. Его контракт с «Ростовом» действует до конца следующего сезона.



