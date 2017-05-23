Калачев – лучший игрок «Ростова» по версии болельщиков клуба
В результате голосований, которые проходили на официальном сайте донского клуба, лучшим игроком «Ростов» в прошедшем сезоне стал Тимофей Калачев.
Белорусский полузащитник уверенно опередил своих конкурентов. Напомним, что в прошедшем чемпионате РФПЛ Калачев стал лучшим ассистентом турнира. На его счету 10 голевых передач в 25 матчах.
1 мая Калачеву исполнилось 36 лет. Его контракт с «Ростовом» действует до конца следующего сезона.
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