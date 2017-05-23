Игорь Лебедев: При стопроцентном импортозамещении футбол в России окончательно умрет

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев считает, что футбол в России умрет окончательно, если провести в национальном чемпионате стопроцентное импортозамещение игроков.



Во вторник в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе.



«А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе умрет окончательно», - написал Лебедев в «твиттере».