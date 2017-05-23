Игорь Лебедев: При стопроцентном импортозамещении футбол в России окончательно умрет
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и
заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев считает, что
футбол в России умрет окончательно, если провести в национальном
чемпионате стопроцентное импортозамещение игроков.
Во вторник в Краснодаре прошло заседание президентского
совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нем губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину
провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе.
«А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе умрет окончательно», - написал Лебедев в «твиттере».
А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе, умрет окончательноhttps://t.co/cM3JMMLzSi— Игорь Лебедев (@Russian1972) 23 мая 2017 г.