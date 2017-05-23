«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу ЧР
Подмосковное «Динамо» одолело новосибирский «Сибиряк» в четвертом
матче полуфинального противостояния чемпионата России по мини-футболу и вышло в
финал турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в подмосковном Щелково, закончилась
со счетом 7:3 в пользу бело-голубых. В составе победителей хет-трик оформил
Ари.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». В финале подмосковная команда сыграет со столичной «Диной», а «Сибиряк» оспорит бронзу с югорским «Газпромом-Югрой».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически