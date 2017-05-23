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«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Подмосковное «Динамо» одолело новосибирский «Сибиряк» в четвертом матче полуфинального противостояния чемпионата России по мини-футболу и вышло в финал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в подмосковном Щелково, закончилась со счетом 7:3 в пользу бело-голубых. В составе победителей хет-трик оформил Ари.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Динамо». В финале подмосковная команда сыграет со столичной «Диной», а «Сибиряк» оспорит бронзу с югорским «Газпромом-Югрой».

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