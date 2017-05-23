Судья Стефано Фарина скончался в Генуе
Известный итальянский футбольный судья Стефано
Фарина во вторник скончался в Генуе, сообщает официальный сайт УЕФА.
Как уточняет Sky.it, в последнее время 54-летний рефери
серьезно болел, однако свой недуг пытался скрыть от общественности. У него
остались жена и сын. Фарина будет похоронен 25 мая в Оваде.
Фарина в качестве судьи дебютировал в серии A в
январе 1995 года, а спустя шесть лет получил статус международного арбитра.
Работал на играх Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, включая матчи московского ЦСКА и «Зенита»,
а в 2006 году в Монте-Карло судил встречу за Суперкубок УЕФА, в которой «Севилья»
разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Также обслуживал выездной матч сборной
России в отборочном турнире чемпионата Европы-2008 с командой Израиля (1:2).
Всего Фарина в качестве рефери провел свыше 200
матчей в серии А, дважды судил матчи Суперкубка Италии. Международную карьеру
завершил в конце 2007 года в связи с достижением предельного возраста для
арбитров, после чего возглавлял судейские комитеты второго и третьего
дивизионов чемпионата страны (серии B и C), был наблюдателем от УЕФА.
FIGC объявила, что в ближайшие дни все матчи в
стране будут начинаться с минуты молчания в память о Фарине. Арбитры будут
работать в форме с черными повязками.