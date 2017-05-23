Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Судья Стефано Фарина скончался в Генуе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Известный итальянский футбольный судья Стефано Фарина во вторник скончался в Генуе, сообщает официальный сайт УЕФА.

Как уточняет Sky.it, в последнее время 54-летний рефери серьезно болел, однако свой недуг пытался скрыть от общественности. У него остались жена и сын. Фарина будет похоронен 25 мая в Оваде.

Фарина в качестве судьи дебютировал в серии A в январе 1995 года, а спустя шесть лет получил статус международного арбитра. Работал на играх Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, включая матчи московского ЦСКА и «Зенита», а в 2006 году в Монте-Карло судил встречу за Суперкубок УЕФА, в которой «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Также обслуживал выездной матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2008 с командой Израиля (1:2).

Всего Фарина в качестве рефери провел свыше 200 матчей в серии А, дважды судил матчи Суперкубка Италии. Международную карьеру завершил в конце 2007 года в связи с достижением предельного возраста для арбитров, после чего возглавлял судейские комитеты второго и третьего дивизионов чемпионата страны (серии B и C), был наблюдателем от УЕФА.

FIGC объявила, что в ближайшие дни все матчи в стране будут начинаться с минуты молчания в память о Фарине. Арбитры будут работать в форме с черными повязками.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанлуиджи Буффон: Я – одна из любимых жертв ТоттиВратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Франческо Тотти.Винченцо Монтелла: Доннарумма должен понять, чего он хочетГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заверил, что клуб делает все, чтобы удержать в своих рядах голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.«Интер» предлагает Спаллетти 4 млн евро за сезонРуководство «Интера» продолжает вести поиски нового главного тренера. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.«Пескара» обыграла «Палермо», одержав третью победу в чемпионате ИталииФутболисты «Пескары» в домашнем матче предпоследнего 37-го тура чемпионата Италии переиграли «Палермо».«Ювентус» выкупил Куадрадо у «Челси» за 20 миллонов евро«Ювентус» выкупил у «Челси» полузащитника Хуана Куадрадо, сообщается на официальном сайте туринского клуба.«Ювентус» договорился с Де ШильоЗащитник «Милана» Маттиа Де Шильо договорился по условиям личного контракта с «Ювентусом». Теперь чемпионам Италии необходимо согласовать трансфер с «россонери».Джанлуиджи Буффон: Ни одно очко не далось «Ювентусу» просто такГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу туринского клуба в серии А по итогам сезона 2016/17.Хонда сообщил об уходе из «Милана»Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда обратился к болельщиками итальянского клуба. Ранее стало известно, что бывший хавбек московского ЦСКА покинет команду по окончании сезона.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Серия А. 37-й тур. «Ювентус» обыграл Кротоне», «Лацио» уступил «Интеру» и другие матчиРезультаты матчей 37-го тура чемпионата Италии.«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Интера».Джанлуиджи Буффон: Никогда не забывайте, кто мы. Мы – «Ювентус»Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу команды в чемпионате Италии.«Спартак» крупно проиграл в Туле, «Зенит» и «Арсенал» остались без ЛЧ, бронза сборной России и ЦСКА, чемпионство «Ювентуса». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Ювелирная работа. «Ювентус» – чемпион ИталииЮвелирная работа. «Ювентус» – чемпион Италии«Советский спорт» рассказывает о шестом кряду чемпионстве «Ювентуса».Гол Хонды помог «Милану» разгромить «Болонью» в матче чемпионата ИталииФутболисты «Милана» на своем поле переиграли «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.«Ювентус» обыграл «Кротоне» и стал чемпионом ИталииМатч 37-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кротоне» завершился победой хозяев со счетом 3:0. Эта победа принесла команде чемпионский титул.«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата ИталииФутболисты «Наполи» на своем поле крупно переиграли «Фиорентину» (4:1) в матче 37-го тура серии А.«Рома» на выезде обыграла «Кьево»Футболисты «Кьево» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграли «Роме» из Рима.«Бешикташ» проявляет интерес к МанджукичуВ услугах форварда «Ювентуса» Марио Манджукича заинтересован «Бешикташ». Об этом сообщает Goal.com.Игуаин признан лучшим игроком «Ювентуса» в нынешнем сезонеФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин признан лучшим игроком команды в текущем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Теннис
Квитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на Уимблдоне
Другие
Полиция: взрыв в Манчестере совершил местный житель Салман Абеди
Футбол
«Атлетик» объявил об уходе Вальверде
Футбол
Валерий Карпин: «Спартак» победил потому, что чемпионат стал слабым
все новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости