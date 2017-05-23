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Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальше

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко сообщил, что несмотря на вылет клуба из РФПЛ, он хотел бы продолжить работу с командой и в следующем сезоне в ФНЛ.

«У меня действующий контракт, срок которого истекает до 31 мая. Надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства - решать мою судьбу. Мое желание – остаться и работать дальше», - сказал Скрипченко в эфире программы «8-16» телеканала «Наш Футбол».

Напомним, что «Крылья Советов» в заключительном 30-м туре РФПЛ дома проиграли «Тереку» и опустились на 15-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Арсенал» и «Оренбург». Самарский клуб в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.

Матч

Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)

Голы

Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато

Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)

Предупреждения:

Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Плиев, 64

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция

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