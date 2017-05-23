Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальше

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко сообщил, что несмотря на вылет клуба из РФПЛ, он хотел бы продолжить работу с командой и в следующем сезоне в ФНЛ.

«У меня действующий контракт, срок которого истекает до 31 мая. Надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства - решать мою судьбу. Мое желание – остаться и работать дальше», - сказал Скрипченко в эфире программы «8-16» телеканала «Наш Футбол».

Напомним, что «Крылья Советов» в заключительном 30-м туре РФПЛ дома проиграли «Тереку» и опустились на 15-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Арсенал» и «Оренбург». Самарский клуб в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.