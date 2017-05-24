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«Кристал Пэлас» выходил на Раньери

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Кристал Пэлас». По данным Tuttomercatoweb, представители «орлов» интересовались у 65-летнего итальянца, будет ли ему интересно поработать с командой.

Ранее стало известно, что Сэм Эллардайс решил завершить тренерскую карьеру, несмотря на действующий до 2019 года контракт с клубом из Лондона.

Напомним, Раньери остается без работы с 23 февраля 2017 года, когда был отправлен в отставку руководством «Лестера», с которым стал чемпионом Англии в прошлом сезоне.

До этого Раньери работал в Англии с «Челси» в 2000-2004 годах, однако не выиграл с «синими» ни одного титула.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» завершил чемпионат на 14-м месте.

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