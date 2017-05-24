«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год
«Манчестер Юнайтед»
предложит полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну контракт с зарплатой в 14
миллионов евро в год, сообщает Marca.
Ранее 26-летний француз подтвердил, что может перейти в английский клуб и даже оценил шансы на это по десятибальной шкале. По словам Гризманна вероятность того, что он станет игроком «Манчестер Юнайтед» равняется «6 из 10».
При этом Гризманну важно играть в Лиге чемпионов. В этой связи исход финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» может повлиять на решение игрока.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге и не отобрался в Лигу чемпионов через чемпионат, однако может это сделать в случае победы в Лиге Европы.
Добавим, в контракте Гризманна с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.