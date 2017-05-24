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«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год

Источник:  MarcaКомментарии

«Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год, сообщает Marca.

Ранее 26-летний француз подтвердил, что может перейти в английский клуб и даже оценил шансы на это по десятибальной шкале. По словам Гризманна вероятность того, что он станет игроком «Манчестер Юнайтед» равняется «6 из 10».

При этом Гризманну важно играть в Лиге чемпионов. В этой связи исход финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» может повлиять на решение игрока.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге и не отобрался в Лигу чемпионов через чемпионат, однако может это сделать в случае победы в Лиге Европы.

Добавим, в контракте Гризманна с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

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