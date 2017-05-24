Сергей Борисов: Что нужно изменить в подготовке сборной? Сделать чемпионат КХЛ сложнее

Эксперт КХЛ ТВ Сергей Борисов рассказал, что нужно изменить в подготовке сборной России, чтобы она выиграла следующий чемпионат мира.

«Надо, чтобы наш чемпионат был сложнее. Чтобы у нас не было явных фаворитов, откровенно явных, тогда все игры внутри чемпионата будут интереснее, игрокам придется намного больше работать, получать от этого опыт, когда тебя поддавливают.

Это самое главное, что нужно. Потому что все для сборной делается. Теперь нам нужно сделать так, чтобы наш чемпионат был очень мощным», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Борисова.

Напомним, на чемпионате мира в Германии и Франции сборная России заняла третье место.