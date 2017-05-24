Джанни Инфантино: Очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона и школы-интерната «Краснодара».

«Прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что пригласили меня осмотреть этот стадион. Мне кажется, что это прекрасный пример, один из примеров того, что собой представляет Россия, что она такое и что она делает.

Здесь, в Краснодаре, мы сегодня видели самые современные объекты для развития футбола: не только этот прекрасный стадион, который мы сегодня видели, но и вся территория, школа, где дети могут учиться, спортивные сооружения. Здесь комбинируются образование и спорт.

И это только один из многих примеров, которые наличествуют в России, который был возведен благодаря подготовке к чемпионату мира. И очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола – не только для самой России, но и для всего мира.

Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат.

В качестве президента ФИФА, но, что намного важнее, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать сюда, в Россию, на Кубок конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну.

Хотел бы поблагодарить Вас и весь российский народ за то, что вы делаете для нас, для футбола, для всех, кто любит футбол. Я весьма впечатлен, я и далее буду впечатлен. Конечно, есть еще работа, которую предстоит сделать, но мы эту работу выполняем совместно с вами. Как в футболе, мы настоящая команда, и мы делаем это для всего мира», – приводит слова Инфантино официальный сайт президента России.