Владимир Путин: Мы рады, что президент ФИФА позитивно воспринимает то, как Россия готовится к чемпионату мира и Кубку конфедераций

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к чемпионату мира и Кубку конфедераций.

«Мы рады, что вы позитивно воспринимаете то, что происходит в России по подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций.

Хочу еще раз повторить мысль, которую мы сейчас только с вами обсуждали: в развитии футбола и состоит смысл, во всяком случае один из серьезных смыслов, предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть куда двигаться, есть планки, которых нужно еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола.

Вы сейчас, и я вместе с вами, посмотрели, какие условия созданы для детей, для молодых людей, которые могут здесь и футболом заниматься, и в школе учиться, и одновременно для любителей футбола – рядом с прекрасным стадионом, и для спортсменов, и для любителей спорта.

Что касается подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, вы знаете, что мы значительную часть внимания и мест на стадионах уделяем и предоставляем нашим зарубежным гостям. Активно работаем с болельщиками, с объединениями болельщиков, и сделаем все для того, чтобы и спортивные объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег из ФИФА за поддержку и сопровождение в реализации всех наших планов, которую вы проводили на протяжении предыдущего времени, предыдущих лет», – приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Напомним, во вторник Путин и Инфантино посетили школу-интернат и стадион «Краснодара».