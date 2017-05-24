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Павел Колобков: По итогам сезона по олимпийским дисциплинам у нас восьмое место

Источник:  Официальный сайт Президента РоссииКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

«Сейчас основная задача в зимних видах спорта – подготовить сборную команду к олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Текущий год здесь ключевой, это год набора олимпийских лицензий. В настоящее время сборная проходит предсезонную подготовку.

Программа подготовки команды была утверждена четыре года назад силами всех зимних федераций, Олимпийского комитета России и Министерства спорта. По каждому виду спорта утверждена целевая комплексная программа.

По итогам сезона по олимпийским дисциплинам у нас восьмое место, но, учитывая чемпионаты мира, этапы кубков мира и другие международные соревнования, – это четвертое место по общему количеству завоеванных медалей и пятое по «золоту». Очевидно, что потенциал у нас есть», – приводит слова Колобкова официальный сайт президента России.

Напомним, во вторник в Краснодаре прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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