Лондон стал еще одним претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира
Президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов заявил, что Лондон стал еще одним претендентом на проведение матча за
звание чемпиона мира по шахматам в 2018 году.
«Я только сегодня прилетел в Англию, где встретился с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Так что появился еще один претендент».
Ранее о желании провести матч объявляли Япония, Южная Корея и Сингапур.
Напомним, в 2016 матч за шахматную корону прошел в Нью-Йорке. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.
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