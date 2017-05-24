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Лондон стал еще одним претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что Лондон стал еще одним претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2018 году.

«Я только сегодня прилетел в Англию, где встретился с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне, – приводит ТАСС слова Илюмжинова. – Так что появился еще один претендент».

Ранее о желании провести матч объявляли Япония, Южная Корея и Сингапур.

Напомним, в 2016 матч за шахматную корону прошел в Нью-Йорке. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

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