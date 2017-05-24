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Даниил Квят: Гран-при Монако – еще один домашний этап для меня

Источник:  Формула-1Комментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем отношении к Гран-при Монако.

«Для меня это еще одна домашняя гонка, так как я живу в Монако. И во время гоночного уикенда я иду спать к себе домой. Это не так далеко от паддока, что очень прикольно. Это необычные ощущения, но мне они нравятся.

Трасса сама по себе уникальна. Тут все зависит от рефлексов и времени реакции. Ты едешь по своим ощущениям. Чтобы все получилось, нужно выбирать правильную траекторию и ритм», – приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, шестой этап сезона Гран-при Монако пройдет 26-28 мая. После пяти гонок Квят набрал четыре очка и занимает 15-е место в личном зачете пилотов.

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