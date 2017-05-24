Сергей Кущенко: Лишь девять процентов суммарного бюджета российских клубов Единой лиги ВТБ поступает из бюджета
Президент Единой лиги
ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лишь девять процентов суммарного бюджета клубов
лиги являются бюджетными средствами.
«Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно. Всего клубами получено 7,7 миллиарда рублей, и лишь девять процентов, 711 миллионов рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды – порядка 220 миллионов рублей», – приводит ТАСС слова Кущенко.
Напомним, во вторник в Краснодаре прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России.
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