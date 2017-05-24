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Сергей Кущенко: Лишь девять процентов суммарного бюджета российских клубов Единой лиги ВТБ поступает из бюджета

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лишь девять процентов суммарного бюджета клубов лиги являются бюджетными средствами.

«Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно. Всего клубами получено 7,7 миллиарда рублей, и лишь девять процентов, 711 миллионов рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодежные команды – порядка 220 миллионов рублей», – приводит ТАСС слова Кущенко.

Напомним, во вторник в Краснодаре прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России.

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