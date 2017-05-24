Пи Кей Саббэн: Никогда не ожидал от сезона столь многого, как в этом году

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн высказался о выходе команды в финал Кубка Стэнли.

«Не хочу хвалиться, но после обмена я сказал о своей вере, что с этой командой у меня будет отличный шанс побороться за победу в Кубке Стэнли. Многие эту фразу восприняли в штыки, но я действительно верю в эту команду.

Я всегда реально оцениваю возможности, и могу с уверенностью сказать, что никогда еще не ожидал от сезона столь многого, как в этом году. Мне было очень непросто психологически, но я просто опустил голову и стал пахать. А еще у нас потрясающий коллектив, все друг за друга стоят горой. Потому мы и добились успеха.

В лиге нет другого города, где болельщики так бы поддерживали команду. Хоккей здесь на подъеме, и это не сиюминутное событие. В Нэшвилле живут лучшие болельщики в лиге, и хоккей здесь будет процветать долгие и долгие годы. Я знаю, что зрители из всех городов наслаждаются просмотром игр «Нэшвилла» по ТВ из-за невероятной энергетики, исходящей со стадиона. Мне кажется, что спортивная атмосфера здесь – одна из лучших в мире», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Нэшвилл» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли, переиграв в финальной серии Западной конференции «Анахайм» (4-2).