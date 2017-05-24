«Оттава» победила «Питтсбург» и сравняла счет в серии, Малкин забил гол
«Оттава» выиграла у «Питтсбурга»
(2:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Во втором периоде счет в матче октрыл форвард «пингвинов» Евгений Малкин. Для 30-летнего российского нападающего этот гол стал седьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
До конца периода «Оттава» сравняла счет благодаря реализованному форвардом Бобби Райаном численному преимуществу.
А на второй минуте третьего периода форвард Майк Хоффман забросил победную шайбу.
Отметим, что теперь на счету Райана и Хоффмана по шесть голов в плей-офф.
Добавим, что Малкин стал самым активным игроком матча, нанеся по воротам «сенаторов» семь бросков.
Таким образом, счет в серии сравнялся (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Финал
6-й матч
Счет в серии: 3-3 (2:1 OT, 0:1, 5:1, 2:3, 0:7)