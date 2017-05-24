Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Оттава» победила «Питтсбург» и сравняла счет в серии, Малкин забил гол

Источник:  NHLКомментарии

«Оттава» выиграла у «Питтсбурга» (2:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Во втором периоде счет в матче октрыл форвард «пингвинов» Евгений Малкин. Для 30-летнего российского нападающего этот гол стал седьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

До конца периода «Оттава» сравняла счет благодаря реализованному форвардом Бобби Райаном численному преимуществу.

А на второй минуте третьего периода форвард Майк Хоффман забросил победную шайбу.

Отметим, что теперь на счету Райана и Хоффмана по шесть голов в плей-офф.

Добавим, что Малкин стал самым активным игроком матча, нанеся по воротам «сенаторов» семь бросков.

Таким образом, счет в серии сравнялся (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

Финал

6-й матч

Матч

Оттава - Питтсбург - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Малкин (Коул, Уилсон), 24:51 (0:1). Райан (Террис, Карлссон), 33:15 (1:1). Хоффман (Макартур, Классон), 41:34 (2:1).

Место и дата

24 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 3-3 (2:1 OT, 0:1, 5:1, 2:3, 0:7)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пи Кей Саббэн: Никогда не ожидал от сезона столь многого, как в этом годуЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн высказался о выходе команды в финал Кубка Стэнли.«Этот приз трогать нельзя!» Самое большое чудо в истории хоккейной Америки?«Этот приз трогать нельзя!» Самое большое чудо в истории хоккейной Америки?«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв в серии «Анахайм».Сидни Кросби: Победа есть победа, и неважно, с каким счетом она одержанаНападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Оттава» покажет свою лучшую игру.Федор Канарейкин: Я бы очень хотел, чтобы на Олимпиаду приехали все сильнейшиеЗаслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал отсутствие игроков НХЛ на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.Букмекеры высоко оценивают шансы «Питтсбурга» завершить серию с «Оттавой» в шестом матчеБукмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Оттава» примет «Питтсбург».Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.Теракт у «Манчестер Арены», «Нэшвилл» в финале Кубка Стэнли и новый тренер «Терека». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел в финал Кубка Стэнли«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел в финал Кубка СтэнлиВ шестом матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.Сидни Кросби: «Оттава» покажет свою лучшую игру, мы должны ответить тем жеНападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча с «Оттавой» (7:0) поделился ожиданиями от следующей встречи с «Сенаторз» в финале конференции.Владислав Наместников: Готов при любой возможности приехать в сборную РоссииНападающий «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о своих задачах на ближайший год.Букмекеры высоко оценивают шансы «Нэшвилла» завершить серию с «Анахаймом» в шестом матчеБукмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Нэшвилл» примет «Анахайм».Агент Гаврикова: Шансы Владислава остаться в КХЛ или уехать в «Коламбус» равныАгент Владислава Гаврикова Дэниэл Милстейн в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о будущем своего клиента.Бобби Райан: «Питтсбург» показал, как надо играть в важнейшем матче финала конференцииФорвард «Оттавы» Бобби Райан подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).Евгений Малкин: Советую тренерскому штабу сборной пристальнее следить за НХЛНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.Эрик Карлссон: Лучше проиграть 0:7, чем в овертаймеЗащитник «Оттавы» Эрик Карлссон объяснил, почему досрочно завершил пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).Ги Буше: Счет 0:7? Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосякГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).Евгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в АмерикуЕвгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в АмерикуКорреспондент «Советского спорта» беседует с Евгением Малкиным после пятого матча финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».Роман Ротенберг: Будем делать все возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.Александр Медведев: На ОИ-2018 будут сильные команды, даже если не сыграют энхаэловцыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.Малкин – рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке СтэнлиРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год
Футбол
«Кристал Пэлас» выходил на Раньери
Футбол
Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальше
Футбол
Судья Стефано Фарина скончался в Генуе
все новости
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Бобби Райан
Бобби Райанвсе новости
Майк Хоффман
Майк Хоффманвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости