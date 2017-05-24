Путин поддержал «импортозамещение» легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин поддержал идею полного отказа от легионеров в российском футболе.

По ходу заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России с таким предложением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Легионер – это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два.

Игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – заявил Кондратьев.

«Правильно, согласен», – ответил Путин.

Напомним, согласно нынешнему лимиту на легионеров, на поле могут находиться не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.