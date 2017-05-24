Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Путин поддержал «импортозамещение» легионеров в российском футболе

Источник:  «Ведомости»Комментарии

Президент России Владимир Путин поддержал идею полного отказа от легионеров в российском футболе.

По ходу заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России с таким предложением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Легионер – это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два.

Игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – заявил Кондратьев.

«Правильно, согласен», – ответил Путин.

Напомним, согласно нынешнему лимиту на легионеров, на поле могут находиться не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рекорд «Спартака» и провал «Ростова». Как команды играют дома и на выездеРекорд «Спартака» и провал «Ростова». Как команды играют дома и на выезде«Советский спорт» продолжает подводить итоги завершившегося сезона чемпионата России и анализирует выступление командВладимир Путин: Мы рады, что президент ФИФА позитивно воспринимает то, как Россия готовится к чемпионату мира и Кубку конфедерацийПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к чемпионату мира и Кубку конфедераций.Джанни Инфантино: Очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футболаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона и школы-интерната «Краснодара».Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальшеГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко сообщил, что несмотря на вылет клуба из РФПЛ, он хотел бы продолжить работу с командой и в следующем сезоне в ФНЛ.Витиньо: Дзагоев и Головин могут играть в любом европейском клубеВитиньо: Дзагоев и Головин могут играть в любом европейском клубеНападающий ЦСКА Витиньо рассказал в интервью GloboEsporte о второй попытке адаптироваться в ЦСКА.Игорь Лебедев: При стопроцентном импортозамещении футбол в России окончательно умретЧлен исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев считает, что футбол в России умрет окончательно, если провести в национальном чемпионате стопроцентное импортозамещение игроков.Калачев – лучший игрок «Ростова» по версии болельщиков клубаВ результате голосований, которые проходили на официальном сайте донского клуба, лучшим игроком «Ростов» в прошедшем сезоне стал Тимофей Калачев.Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»«Советский спорт» собрал главные показатели «Зенита», по которым понятно, почему петербуржцы не выиграли чемпионат.Артем Милевский: Луческу думал, что в РФПЛ будет две команды, как в УкраинеНападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от выступления за клуб, а также о работе Мирчи Луческу в «Зените».РФС разрешил Габулову прибыть в сборную после переходных игрРоссийский футбольный союз (РФС) разрешил вратарю тульского «Арсенала» Владимиру Габулову приехать в расположение национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций после переходных матчей клуба за право сохранить прописку в РФПЛ, сообщает «Тульский футбол».Витиньо задумывается об уходе из ЦСКАНападающий ЦСКА Витиньо в интервью изданию GloboEsporte откровенно рассказал о своем будущем, а также вспомнил о периоде, когда он только перешел в московский клуб.Дома хорошо, в гостях лучше: почему «Спартак» чемпион, а «Ростов» только шестойДома хорошо, в гостях лучше: почему «Спартак» чемпион, а «Ростов» только шестой«Советский спорт» изучает статистику минувшего чемпионата и находит подтверждение старой истине, что чемпионство добывается в гостях.Валерий Карпин: «Спартак» победил потому, что чемпионат стал слабымЭкс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал «Советскому спорту» чемпионство красно-белых.Сергей Прядкин: Бесплатный футбол на ТВ будем сокращатьПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин выступил с довольно неожиданным заявлением: он считает, что количество бесплатных трансляций футбольных матчей на общедоступном (то есть бесплатном) телевидении надо сокращать.Николай Валуев: Если «Спартак» победит и в следующем сезоне, тогда это серьезноИзвестный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопросы «Советского спорта» по футбольной тематике.Сергей Рыжиков: Не знаю, будем ли работать с Грасией в следующем сезонеГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих впечатлениях от работы с наставником казанского клуба Хави Грасией.Сергей Прядкин: За телеправа РФПЛ получает около 37 миллионов рублейПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин раскрыл некоторые детали структуры доходов за телевизионные трансляции.Владимир Путин: Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообщеПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта дал оценку разработанному Независимой общественной антидопинговой комиссией плану борьбы с допингом.Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» должны вернуться в РФПЛГубернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что «Крылья Советов» должен вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).Московское «Динамо» не рассматривает вариант приглашения ПавлюченкоГлавный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин сообщил, что клуб не интересуется нападающим Романом Павлюченко.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год
Футбол
«Кристал Пэлас» выходил на Раньери
Футбол
Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальше
Футбол
Судья Стефано Фарина скончался в Генуе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости