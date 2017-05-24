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Каспер Дольберг: В «МЮ» фантастические игроки, но когда команда не на пике формы, это не имеет значения

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Аякса» Каспер Дольберг высказался о выступлении команды в Лиге Европы и своих ожиданиях от финала с «Манчестер Юнайтед».

«У нас хорошая команда и хорошие футболисты. Играли мы очень прилично. Чем сильнее был соперник, тем лучше были мы. Горжусь тем, что приложил руку к этому успеху. Понимаю, что провожу пока только первый сезон в профессиональном футболе, но я пережил в нем лучшие моменты, что испытывал в клубном футболе.

В «Манчестер Юнайтед» много звезд, много классных игроков. Но в этом сезоне «МЮ» порой не показывал свой лучший футбол. Да, в его составе есть фантастические игроки, но если команда не на пике формы, то это не имеет значения.

Мы будем играть на победу. Не думаю, что в этой ситуации нужно чего-то бояться. Мы должны выйти на поле и показать свою оптимальную игру, а там посмотрим, как все сложится. Победа будет очень многое значить для клуба и Амстердама. Это сильно чувствуется, на наших домашних матчах атмосфера просто невероятная. Поддержка ощущается не только на стадионе, но и во всем городе, это бесподобно. Трудно предсказать, как все сложится, но уверен, нас ждет великолепная развязка», – приводит слова Дольберга официальный сайт УЕФА.

Отметим, что 19-летний датский форвард забил в нынешнем розыгрыше Лиги Европы шесть голов.

Добавим, что финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 24 мая в Стокгольме. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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