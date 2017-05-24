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«Кливленд» одержал третью победу в серии с «Бостоном»

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«Кливленд» выиграл у «Бостона» (112:99) в четветом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. На счету форварда Леброна Джеймса 34 очка.

В составе «Бостона» 19 очков принес своей команде атакующий защитник Эвери Брэдли.

Таким образом, «Кливленд» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Пятый матч серии пройдет 25 мая на площадке «Бостона».

Добавим, что победитель Западной конференции уже определился. Им стал «Голден Стэйт», победивший в четырех матчах в серии с «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

Финал

4-й матч

Матч

Кливленд - Бостон - 112:99

Место и дата

24 мая 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 3-1 (117:104, 130:86, 108:111)

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