«Кливленд» одержал третью победу в серии с «Бостоном»
«Кливленд» выиграл у «Бостона»
(112:99) в четветом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. На счету форварда Леброна Джеймса 34 очка.
В составе «Бостона» 19 очков принес своей команде атакующий защитник Эвери Брэдли.
Таким образом, «Кливленд» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.
Пятый матч серии пройдет 25 мая на площадке «Бостона».
Добавим, что победитель Западной конференции уже определился. Им стал «Голден Стэйт», победивший в четырех матчах в серии с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Восточная конференция
Финал
4-й матч
Матч
Место и дата
24 мая 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 3-1 (117:104, 130:86, 108:111)
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