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Аурелио Де Лаурентис: В следующем сезоне «Наполи» может добиться самых высоких целей

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что с нынешним главным тренером Маурицио Сарри команде по силам завоевать скудетто.

«Хочу поблагодарить всех игроков за то, что подарили болельщикам невероятный сезон. Вы доказали, что можете побить любой рекорд.

Я уверен, что следуя этой дорогой, в следующем сезоне мы можем добиться самых высоких целей.

Сарри, я выбрал тебя, я всегда считал, что ты отличный тренер. Твоя сильная черта – это твоя необыкновенная скромность.

Я в твоих руках и в глубине сердца уверен, что сделал правильный выбор», – приводит Football Italia слова Де Лаурентиса.

Отметим, что за тур до окончания чемпионата «Наполи» занимает третье место, отставая на одно очко от «Ромы».

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