Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити»

Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.

Согласно источнику, это нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, а также защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер. Отмечается, что клуб потратит на приглашение чилийца и англичанина 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», а Уокер также интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».