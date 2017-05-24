Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити»
Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.
Согласно источнику, это нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, а также защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер. Отмечается, что клуб потратит на приглашение чилийца и англичанина 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», а Уокер также интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически