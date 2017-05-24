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Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.

Согласно источнику, это нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес, а также защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер. Отмечается, что клуб потратит на приглашение чилийца и англичанина 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», а Уокер также интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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