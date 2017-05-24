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Антуан Гризманн: Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о своем уходе из столичного клуба грядущим летом.

«Если я захочу сменить клуб, то это не станет проблемой. Куда? Это может быть Англия, Германия или США. Я готов. Мне очень хочется выиграть титулы.

«Атлетико» занял третье место, и это была цель клуба, однако игроки всегда хотят больше. Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеи», – цитирует француза ESPN FC.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Гризманна является «Манчестер Юнайтед», однако, футболист примет предложение «красных дьяволов», если клуб выйдет в Лигу чемпионов.

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