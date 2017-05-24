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Аспиликуэта исключил свой переход в «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заверил, что не собирается возвращаться в испанскую примеру. Ранее сообщалось, что интерес к игроку «синих» проявляет «Барселоона».

«Конечно, мне льстит интерес «Барселоны». В прошлом году, когда «Челси» провел неудачный сезон, таких слухов не было. Однако в этом сезоне мы стали чемпионами Англии и отлично справились с задачей. Всегда приятно, когда тобой интересуются такие клубы, но я счастлив в Лондоне. Чувствую, что «Челси» ценит меня, поэтому мысли о другой команде меня не посещают», – приводит слова защитника Football Espana.

В минувшем сезоне 27-летний игрок сборной Испании провел за лондонский клуб 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

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