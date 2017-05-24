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Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. В Краснодаре прошло заседание совета по спорту. Владимиру Путину предложили полностью отказаться от легионеров в футболе. Он согласился.

2. Усилий Евгения Малкина не хватило «Питтсбургу», чтобы оформить выход в финал Кубка Стэнли. Будет седьмой матч с «Оттавой».

3. Валерий Карпин дал интервью «Советскому спорту» и сообщил, что в России пока ни у кого нет телеправ на Кубок конфдераций.

4. Сергей Прядкин намерен ограничить число матчей РФПЛ на общедоступных каналах.

5. «Атлетик» объявил об уходе Вальверде. Ждем объявления от «Барселоны».

6. «Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год. Но сначала надо обыграть «Аякс» в финале Лиги Европы.

7. Матч за шахматную корону в 2018 году может пройти в Лондоне. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов уже там.

8. Ирвинг и Джеймс не оставили шансов «Бостону». Повторение прошлогоднего финала все ближе.

9. Витиньо только разыгрался, а уже думает уйти из ЦСКА.

10. Петра Квитова возвращается в теннис. Точно сыграет на Уимблдоне, а может и на «Ролан Гарросе».

11. «Кристал Пэлас» зовет Раньери. Видимо, тоже хочет стать чемпионом.

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