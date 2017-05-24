Президент «Реала» – Зидану: Ты был лучшим игроком мира, а теперь – лучший тренер

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поблагодарил тренерский штаб за победу в чемпионате Испании.

«Спасибо, Зидан, за все, что ты дал команде. Ты был лучшим игроком мира, а теперь ты просто лучший тренер планеты. Твой тренерский штаб сделал команду сильнее. «Реал» забивал в каждом матче, что соответствует философии клуба. Каждый игрок стал частью победы. Командный дух – очень важная вещь. Этот титул чемпиона – символ наших ценностей. Мы бились за него в каждом матче. Мы давно этого хотели», – заявил функционер, слова которого приводит Football Espana.

Отметим, что французский специалист вывел «сливочных» в финал Лиги чемпионов, где 3 июня его команда сыграет против «Ювентуса» в Кардиффе.

Добавим, что «Реал» не мог выиграть национальное первенство с 2012 года после ухода Жозе Моуринью.