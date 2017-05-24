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Денис Глушаков – болельщикам: Вы даже не представляете, насколько ценно ваше признание

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, признанный лучшим игроком минувшего сезона в РФПЛ, поблагодарил болельщиков столичного клуба.

«Вы даже не можете себе представить, насколько ценно для меня ваше признание! Спасибо болельщикам и РФПЛ!», – написал Глушаков, выложив следующее фото:

В минувшем сезоне 30-летний капитан «Спартака» сыграл во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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