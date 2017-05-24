Денис Глушаков – болельщикам: Вы даже не представляете, насколько ценно ваше признание
Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, признанный лучшим игроком минувшего сезона в РФПЛ, поблагодарил болельщиков столичного клуба.
«Вы даже не можете себе представить, насколько ценно для меня ваше признание! Спасибо болельщикам и РФПЛ!», – написал Глушаков, выложив следующее фото:
Вы даже не можете себе представить , насколько ценно для меня ваше признание!!! Спасибо болельщикам и РФПЛ!#лучший #футболист #2017 #центральный #полузащитник #россии #глушаков #спартак #москва #россия #teamrussia #repost #spartakmoscow #spartak #спартак #болельщики #журналисты #легенды #друзья #команда#glushakov #fcsm #рфпл #рфс #сборнаяроссии
В минувшем сезоне 30-летний капитан «Спартака» сыграл во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.