Хабиб Нурмагомедов: В октябре планирую вернуться и провести бой против Фергюсона

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Узбекистан, где провел пресс-конференцию и рассказал о своих планах на будущее.

«Я практически завершил реабилитацию. Где-то в середине июня начнем тренироваться. А возвращение планируется примерно на октябрь. Потому что мне нужно четыре месяца полноценных тренировок. Последние три месяца я только лечился.

Насчет соперника… Я думаю, что с вероятностью 90% этот бой повторится, и он будет за временный пояс чемпиона. В данный момент я вообще не провожу тренировок, потому что мне нужно восстановление. Мы вернемся к тренировкам с первого июня. Где-то в начале июня проведем сборы в горах. В Рамадан режим будет отличаться. А после Рамадана я смогу на 100% тренироваться и принимать большие нагрузки, например спарринги. С июля начнем полноценные тренировки проводить.

Я бы не сказал, что Тони Фергюсон единственный для меня соперник. В легком весе есть очень много хороших бойцов. Я просто для себя не вижу другого соперника, потому что я хотел бы закончить начатое. Когда он травмировался, об этом никто не говорил. В прошлой попытке организовать бой он снялся с поединка, поэтому я дрался с Хорчером. В этот раз я получил травму. Надеюсь, что в третий раз мы выйдем на бой», – приводит слова Нурмагомедова Allboxing.ru.

Напомним, россиянин должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном за «временный» пояс чемпиона UFC, однако Нурмагомедов в преддверии поединка был доставлен в больницу из-за сгонки веса. Позже бой отменили, а глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок перенесен на более поздний срок.