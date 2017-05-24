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Экс-нападающий «Ньюкасла» получил 8 месяцев тюрьмы за мошенничество

Источник:  Daily MailКомментарии

Как сообщает Daily Mail, бывший нападающий «Ньюкасла» Нил Рейнджер приговорен к восьми месяцам тюрьмы за мошенничество.

Согласно источнику, 26-летний игрок обвиняется в заговоре с целью получения банковских реквизитов и перевода денег.

Отмечается, что в феврале 2015 года футболист вместе с 19-летним приятелем использовали банковские реквизиты Дианы Блосс, чтобы перевести с одного счета на другой чуть более 2 тысяч фунтов. При этом сообщается, что Рейнджер признал себя виновным, но отрицает обвинения в отмывании денег.

Добавим, что в 2007 году Рейнджер, последним клубом которого был «Саутэнд Юнайтед», провел 11 недель в учреждении для молодых правонарушителей за участие в вооруженном ограблении.

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