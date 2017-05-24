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«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса Санчеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».

Согласно источнику, мюнхенский клуб отказался от идеи приглашения игрока. Отмечается, что причиной тому послужили высокие требования футболиста «пушкарей» по заработной плате.

Ранее сообщалось, что лидирует в борьбе за чилийца «Манчестер Сити», хотя, наставник «канониров» Арсен Венгер исключил переход своего подопечного в клуб премьер-лиги.

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