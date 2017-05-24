«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса Санчеса

читайте также

Килиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практику Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем уходе из французского клуба грядущим летом.

Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

Аспиликуэта исключил свой переход в «Барселону» Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заверил, что не собирается возвращаться в испанскую примеру. Ранее сообщалось, что интерес к игроку «синих» проявляет «Барселоона».

Антуан Гризманн: Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеи Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о своем уходе из столичного клуба грядущим летом.

Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити» Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год «Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год, сообщает Marca.

Московское «Динамо» не рассматривает вариант приглашения Павлюченко Главный селекционер московского «Динамо» Геннадий Голубин сообщил, что клуб не интересуется нападающим Романом Павлюченко.

Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошо Советский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера все-таки не стоит.

Президент «Торпедо»: Свяжемся с Павлюченко, узнаем его планы Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества.

«Терек»: Оздоев летом покидает клуб, Иванов остается Генеральный «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что Магомед Оздоев покидает грозненский клуб по истечению срока аренды, а Олег Иванов остается в команде.

«Динамо» выставит на трансфер Нарубина, Белорукова, Темникова и Маркелова Московское «Динамо», спустя год вернувшееся в российскую премьер-лигу, выставит на трансфер группу игроков, сообщает «Матч ТВ».

«Ливерпуль» – главный претендент на Окслейд-Чемберлена Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.

«Динамо»: Пытаемся трудоустроить Погребняка и Дьякова Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что руководство ищет новые клубы Павлу Погребняку и Виталию Дьякову.

Массимо Каррера: Надеюсь, Промес останется игроком «Спартака» к нашему старту в Лиге чемпионов Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.

ЦСКА просмотрит вратаря нальчикского «Спартака» на сборе в Австрии ЦСКА пригласил на первый сбор в Австрию голкипера команды «Спартак-Нальчик» Антона Антипова.

«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Уокера Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Летом в составе ЦСКА может появиться футболист из Китая Футбольный клуб ЦСКА начал активную работу на китайском трансферном рынке.

Винченцо Монтелла: Доннарумма должен понять, чего он хочет Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заверил, что клуб делает все, чтобы удержать в своих рядах голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала» Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.