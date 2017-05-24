Клаудио Раньери: Я – европейский специлист. Мой приоритет – Англия, Испания, Франция

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляет питерский «Зенит», а также «Уотфорд» и «Кристал Пэлас».

«У меня большое желание работать снова и показать достойный результат. Что касается информации о приходе в «Уотфорд», то это просто слухи. Я чувствую себя европейским специалистом. Мой приоритет – Англия, Испания, Франция, а также Италия», – заявил Раньери.