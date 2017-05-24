Евгений Малкин: Нужно лучше использовать свои шансы, я мог забить «Оттаве» два или три гола

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после поражения от «Оттавы» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ (1:2).

«Мне нужно лучше использовать свои шансы. Сегодня я мог забить два или три гола. Это немного расстраивает, потому что у меня было много моментов. Думаю, мы играли недостаточно хорошо. Мы забросили одну шайбу, но у нас было много моментов, нам нужно доминировать. Мы должны помочь команде победить», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Малкин стал самым активным игроком матча, нанеся по воротам «сенаторов» семь бросков.

Таким образом, счет в серии сравнялся (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 25 мая на льду «Питтсбурга».