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Валерий Рейнгольд: «МЮ» сильнее «Аякса» по всем статьям

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом в финале Лиги Европы против «Аякса».

«Считаю фаворитом матча «Манчестер Юнайтед». Я видел обе команды и не понимаю, что «Аякс» может противопоставить англичанам. «МЮ» сильнее по всем статьям. К этой игре он отнесется крайне серьезно. Не знаю, как можно будет совладать с таким мотивированным «Манчестером», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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