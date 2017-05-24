«Томь»: Петраков продолжит работу на посту главного тренера

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о планах российского клуба на будущий сезон.

«Томь» собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Василия Баскакова и Владимира Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков.

Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск», – цитирует Кудряшова клубная пресс-служба.

По итогам минувшего сезона «Томь» под руководством Петракова вылетела в ФНЛ.