«Томь»: Петраков продолжит работу на посту главного тренера
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал о планах российского клуба на будущий сезон.
«Томь» собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Василия Баскакова и Владимира Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков.
Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск», – цитирует Кудряшова клубная пресс-служба.
По итогам минувшего сезона «Томь» под руководством Петракова вылетела в ФНЛ.
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