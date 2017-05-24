День в истории. Донецкому «Шахтеру» исполнился 81 год
Сегодня исполняется 81 год донецкому «Шахтеру» -
действующему чемпиону Украины.
Напомним, что в нынешнем сезоне команда сделала «золотой
дубль» - выиграла чемпионат и Кубок Украины. Клуб был основан 24 мая 1936 года. «Шахтер» - десятикратный чемпион Украины,
11-кратный обладатель Кубка Украины, семикратный победитель Суперкубка Украины,
обладатель Кубка УЕФА.
Также «Шахтер» четыре раза выигрывал Кубок СССР, по два раза
становился серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. В 1984 году
завоевал Суперкубок СССР.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически