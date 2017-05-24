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День в истории. Донецкому «Шахтеру» исполнился 81 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 81 год донецкому «Шахтеру» - действующему чемпиону Украины.

Напомним, что в нынешнем сезоне команда сделала «золотой дубль» - выиграла чемпионат и Кубок Украины. Клуб был основан  24 мая 1936 года. «Шахтер» - десятикратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, семикратный победитель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА.

Также «Шахтер» четыре раза выигрывал Кубок СССР, по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. В 1984 году завоевал Суперкубок СССР.

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