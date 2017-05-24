«Анжи» попробует подписать вратаря «Тосно» Нигматуллина

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, голкипер «Тосно» Артур Нигматуллин может продолжить карьеру в «Тосно».

В сезоне-2016/17 российский футболист провел 36 матчей в ФНЛ, в 14 из которых он отстоял на ноль. Ранее 26-летний голкипер выступал за нижегородскую «Волгу», «Химки», «Урал», «Мордовую» и молодежку ЦСКА.

Контракт Нигматуллина с клубом из Ленинградской области истекает 30 июня 2017 года.