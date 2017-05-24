Нико Росберг: Будет здорово побывать на Гран-при Монако

Бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг побывает на Гран-при Монако. Он поделился своими эмоциями от предстоящего визита.

«Визит на Гран-при Монако обещает стать эмоциональным и особенным событием для меня. Будет здорово вернуться в качестве чемпиона мира, встретиться с болельщиками и всеми, кто поддерживал меня на протяжении многих лет.

В этом году в гонках есть все: интрига, большое количество событий, непредсказуемость. Большего желать нельзя. Возвращение? Для меня эта глава закрыта, и у меня осталось много приятных воспоминаний», – цитирует Росберга Autosport.

Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая.