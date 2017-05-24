Эдуард Соболь: Задача сборной Украины – попасть на ЧМ-2018. Остальное решать не нам
Защитник «Зари» и сборной
Украины Эдуард Соболь ответил на вопрос, стоит ли сборной Украины выступать на
ЧМ-2018 в случае попадания туда.
— Немало людей против того, чтоб Украина ехала на ЧМ в Россию
в случае выхода. Что бы вы ответили таким людям?
—
Наша задача — попасть туда. Решать в любом случае будут не футболисты. Мы
повлиять на решение не можем, - сказал Соболь в интервью украинскому журналу
«Футбол».
Напомним,
чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11
городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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