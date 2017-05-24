Эдуард Соболь: Задача сборной Украины – попасть на ЧМ-2018. Остальное решать не нам

Защитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь ответил на вопрос, стоит ли сборной Украины выступать на ЧМ-2018 в случае попадания туда.

— Немало людей против того, чтоб Украина ехала на ЧМ в Россию в случае выхода. Что бы вы ответили таким людям?

— Наша задача — попасть туда. Решать в любом случае будут не футболисты. Мы повлиять на решение не можем, - сказал Соболь в интервью украинскому журналу «Футбол».

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.