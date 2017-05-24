Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Соболь: Задача сборной Украины – попасть на ЧМ-2018. Остальное решать не нам

Комментарии

Защитник «Зари» и сборной Украины Эдуард Соболь ответил на вопрос, стоит ли сборной Украины выступать на ЧМ-2018 в случае попадания туда.

Немало людей против того, чтоб Украина ехала на ЧМ в Россию в случае выхода. Что бы вы ответили таким людям?

— Наша задача — попасть туда. Решать в любом случае будут не футболисты. Мы повлиять на решение не можем, - сказал Соболь в интервью украинскому журналу «Футбол».

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин: Мы рады, что президент ФИФА позитивно воспринимает то, как Россия готовится к чемпионату мира и Кубку конфедерацийПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к чемпионату мира и Кубку конфедераций.Джанни Инфантино: Очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футболаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своих впечатлениях от посещения стадиона и школы-интерната «Краснодара».Владимир Путин: Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровнеПрезидент России Владимир Путин на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино отметил, что российская сторона во время проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира создаст все необходимые условия для любителей футбола и для спортсменов.Джорджевич и Мак вызваны в национальные командыФутболисты «Зенита» Лука Джорджевич и Роберт Мак вошли в списки игроков, вызванных в расположение сборных Черногории и Словакии.Георгий Черданцев: Стадион «Краснодар» достоин того, чтобы принять матчи ЧМ-2018Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил надежду, что Краснодар получит право на проведение матчей чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Малафеев назначен послом ЧМ-2018Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев назначен послом чемпионата мира-2018 от Петербурга.Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Роналдиньо: На Кубке конфедераций буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показалаИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Кепа, Асенсио и Деулофеу получили вызов в сборную ИспанииТренерский штаб сборной Испании назвал состав на товарищеский матч со сборной Колумбии отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Македонии.Роналдиньо: Россия и Бразилия в финале ЧМ-2018? Это было бы здорово и очень красивоИзвестный бразильский футболист Роналдиньо считает, что финал чемпионата мира между сборными России и Бразилии был бы красивым зрелищем.«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».Лопетеги вызвал 25 игроков на матчи с Колумбией и МакедониейГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав команды, которые вызваны в сборную на матчи с Колумбией и Македонией.Витсель считает, что сборная Бельгии может выиграть ЧМ-2018 в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель - о шансах своей национальной команды на победу в ЧМ-2018, который состоится в России.Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как домаБывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель будет счастлив вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.Застройщики недосыпали на площадку вокруг стадиона «Санкт-Петербург» около 600 тысяч кубов пескаПлощадка вокруг стадиона «Санкт-Петербург» может превратиться в болото. Об этом сказали представители одной из компаний-подрядчиков стадиона.Дешам вызвал в сборную Франции Мбаппе, Бензема нет в составеГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи с Парагваем, Англией и Швецией.На стадионе «Лужники» завершен монтаж кресел и реконструированы фонтаныЗавершена установка кресел на реконструированном московском футбольном стадионе «Лужники».Игорь Албин: Все, кто создавал стадион «Санкт-Петербург», совершили маленький, но трудовой подвигВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал подготовку стадиона «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций.«Если бы Китаю дали 3 млн билетов, мы бы отправили к вам 3 млн китайцев!»«Если бы Китаю дали 3 млн билетов, мы бы отправили к вам 3 млн китайцев!»В Китае стартовали продажи путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
Футбол
«Томь»: Петраков продолжит работу на посту главного тренера
Футбол
Валерий Рейнгольд: «МЮ» сильнее «Аякса» по всем статьям
Хоккей
Евгений Малкин: Нужно лучше использовать свои шансы, я мог забить «Оттаве» два или три гола
Футбол
Клаудио Раньери: Я – европейский специлист. Мой приоритет – Англия, Испания, Франция
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Эдуард Соболь
Эдуард Собольвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости