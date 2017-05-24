«Урал» объявил об уходе Павлюченко

Как сообщает официальный сайт «Урала», 35-летний нападающий Роман Павлюченко покидает российский клуб.

«Урал» и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву.

Футбольный клуб «Урал» благодарит Романа за игру в составе нашей команды, за добросовестное отношение к делу и благоприятное влияние на микроклимат внутри коллектива! Желаем успехов в профессиональной карьере и жизни, всегда будем рады встрече на футбольном поле!», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Павлюченко перешел в «Урал» минувшим летом. В минувшем сезоне игрок провел в РФПЛ 21 матч и забил четыре гола.