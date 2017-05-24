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Нападающий «Сампдории» Шик близок к переходу в «Ювентус»

Источник:  IlsecoloxixКомментарии

Форвард «Сампдории» Патрик Шик может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Il Secolo XIX, «Ювентус» договорился с игроком и близок к договоренности с «Сампдорией» по поводу перехода.

Также сообщается, что сумма выкупа контракта составляет 25 миллионов евро. «Ювентус» будет выплачивать эту сумму на протяжении двух сезонов. При этом на следующий сезон «Ювентус» оставит Шика в «Сампдории» на правах аренды.

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