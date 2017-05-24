Нападающий «Сампдории» Шик близок к переходу в «Ювентус»
Форвард «Сампдории» Патрик Шик может стать игроком «Ювентуса».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует
Il Secolo XIX, «Ювентус» договорился с
игроком и близок к договоренности с «Сампдорией» по поводу перехода.
Также
сообщается, что сумма выкупа контракта составляет 25 миллионов евро. «Ювентус»
будет выплачивать эту сумму на протяжении двух сезонов. При этом на следующий
сезон «Ювентус» оставит Шика в «Сампдории» на правах аренды.
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