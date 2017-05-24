«Милан» – главный фаворит в борьбе за Морату

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может перейти в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, именно у «Милана» на данный момент наибольшие шансы подписать игрока. Мората хотел бы перейти в «Милан», что бы получить постоянную игровую практику. Напомним, что он уже выступал в Италии за «Ювентус». Ради перехода в «Милан» форвард готов пойти на снижение зарплаты.

В текущем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 42 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.