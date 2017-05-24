«Милан» – главный фаворит в борьбе за Морату
Форвард
мадридского «Реала» Альваро Мората может перейти в «Милан». Об этом сообщают
испанские СМИ.
Как информирует
Marca, именно у «Милана»
на данный момент наибольшие шансы подписать игрока. Мората хотел бы перейти в «Милан»,
что бы получить постоянную игровую практику. Напомним, что он уже выступал в
Италии за «Ювентус». Ради перехода в «Милан» форвард готов пойти на снижение
зарплаты.
В текущем
сезоне 24-летний Альваро Мората провел 42 матча за «Реал» и забил 20 мячей при
шести голевых передачах.
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