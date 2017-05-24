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Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Интере»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Marca, миланский «Интер» достиг договоренности с руководством «Реала» по трансферу защитника сборной Бразилии Данило.

Согласно источнику, 25-летний футболист переедет в серию А грядущим летом. Отмечается, что «Интер» уже уладил с игроком условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что на Данило также претендуют лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне защитник «сливочных» провел 24 матча, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «сливочных» в 16 млн евро, а его соглашение с «Реалом» действует до 2021 года.

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