Шевалье сломала ключицу после столкновения с автомобилем на тренировке

Французская биатлонистка Анаис Шевалье получила перелом ключицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама спортсменка.

Шевалье написала, что ее сбил автомобиль во время того, как она тренировалась на велосипеде. В результате она сломала ключицу. В ближайшее время из-за травмы она не сможет тренироваться.

24-летняя Анаис Шевалье – имеет в активе две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах мира. Шесть раз побеждала в личных гонках на Кубке мира и восемь раз в эстафетах.