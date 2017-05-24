Шевалье сломала ключицу после столкновения с автомобилем на тренировке
Французская биатлонистка Анаис
Шевалье получила перелом ключицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила
сама спортсменка.
Шевалье написала, что ее сбил
автомобиль во время того, как она тренировалась на велосипеде. В результате она
сломала ключицу. В ближайшее время из-за травмы она не сможет тренироваться.
24-летняя Анаис Шевалье – имеет в
активе две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах мира. Шесть раз
побеждала в личных гонках на Кубке мира и восемь раз в эстафетах.
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