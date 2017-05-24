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Новым тренером ЦСКА стал Игорь Никитин

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России.

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – прокомментировал назначение Никитина президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Напомним, что предыдущим тренером ЦСКА был Дмитрий Квартальнов.

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