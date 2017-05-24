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Леонид Федун: Предложений о приобретении игроков «Спартака» на сегодняшний день нет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах столичного клуба на летнее трансферное окно.

– Есть ли в настоящий момент трансферные предложения по игрокам «Спартака»?
– Если говорить о покупках, идеи есть, но комментировать их не буду. Каррера в недавнем интервью сказал, что нужно усилить 3-4 позиции, этой информации достаточно. Предложений о приобретении кого-то из действующих игроков «Спартака» на сегодняшний день нет, – заявил функционер, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Рома» проявляет интерес к полузащитнику красно-белых Роману Зобнину. Также СМИ распространили информацию о возможном отъезде Квинси Промеса в «Тоттенхэм». 

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