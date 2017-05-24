Голкипер сборной Мексики Корона не сыграет на Кубке конфедераций
Из-за травмы колена
вратарь сборной Мексики Хесус Корона не сможет принять участие в Кубке
конфедераций.
Футболист покинул расположение команды, которая продолжает
подготовку к товарищеским матчам с Хорватией и Ирландией. Корона вернется в «Круз-Азуль»,
чтобы продолжить лечение.
На место 36-летнего игрока рассматриваются следующие голкиперы: Уго Гонсалес, («Монтеррей»), Родольфо Кота («Чивас») и Хонатас Ороско («Сантос Лагуна»).
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.
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