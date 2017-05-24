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Тина Канделаки: Ближайшие три года «Матч ТВ» будет показывать Формулу-1. Мы вас не разочаруем

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией Формулы-1.

«У нас есть контракт. Ближайшие три года вы будете смотреть Формулу 1 на телеканале «Матч ТВ», мы вас не разочаруем. У нас права на 2017, 2018 и 2019 годы. На все эти сезоны, на все этапы.

Расписания и времени показа трансляций не существует, потому что вы понимаете: наш канал волатильный, и в зависимости от того, как развиваются спортивные темы, мы меняем сетку. Тем не менее, все этапы 2017 года мы покажем в эфире федерального канала.

Все самое лучшее и самое рейтинговое мы показываем на федеральном канале «Матч ТВ». Поэтому безусловно в этом году Формулу-1 мы показываем на федеральном канале в огромном объеме.

Что касается «Матч Арены». Трансляции можно будет посмотреть на «Матч Арене» только в записи. Прямого эфира [на «Матч Арене»] в этом году не будет.

Я понимаю болельщиков, все любят смотреть прямой эфир без рекламы, но друзья мои, права [на показ] стоят денег, давайте уже это поймем. Телеканал «Матч ТВ» рассчитывает на экономический успех или хотя бы некую экономическую целесообразность покупки столь дорогостоящих прав. Если мы вам бесплатно покажем это на федеральном канале, это говорит о том, что мы должны амортизировать эти права. Поэтому в записи гонка будет выходить с рекламой», - цитирует Канделаки Motorsport.com со ссылкой на эфир «Спорт FM».

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