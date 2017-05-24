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Гендиректор «Тосно»: Нигматуллин в «Анжи»? Это слухи. Мы продлеваем контракт

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что «Анжи» попробует подписать голкипера тосненского клуба Артура Нигматуллина. 

- Это все слухи.Только что разговаривал с Артуром – мы продлеваем контракт. Другие кадровые решения? Дайте пару дней и мы все озвучим, - приводит слова Матюшенко официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2016/17 российский футболист провел 36 матчей в ФНЛ, в 14 из которых он отстоял на ноль. Ранее 26-летний голкипер выступал за нижегородскую «Волгу», «Химки», «Урал», «Мордовую» и молодежку ЦСКА.  

Контракт Нигматуллина с клубом из Ленинградской области истекает 31 мая 2017 года.  

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