Гендиректор «Тосно»: Нигматуллин в «Анжи»? Это слухи. Мы продлеваем контракт

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что «Анжи» попробует подписать голкипера тосненского клуба Артура Нигматуллина.

- Это все слухи.Только что разговаривал с Артуром – мы продлеваем контракт. Другие кадровые решения? Дайте пару дней и мы все озвучим, - приводит слова Матюшенко официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2016/17 российский футболист провел 36 матчей в ФНЛ, в 14 из которых он отстоял на ноль. Ранее 26-летний голкипер выступал за нижегородскую «Волгу», «Химки», «Урал», «Мордовую» и молодежку ЦСКА.

Контракт Нигматуллина с клубом из Ленинградской области истекает 31 мая 2017 года.