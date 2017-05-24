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Артур Нигматуллин: Предложений от других клубов премьер-лиги пока не было. И от «Тосно» тоже

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Голкипер «Тосно» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Анжи».

- Первый раз слышу об интересе «Анжи». Только сейчас включил телефон, даже слухи эти еще не успел прочесть.

- Вам был бы интересен этот вариант?
- До 31 мая у меня контракт с «Тосно», новый мне пока что не предлагали. 

- «Тосно» - приоритетный вариант?
- Посмотрим, что мне предложат, а после этого уже будем думать, как действовать дальше. Повторюсь, пока предложения от «Тосно» не было. 

- И от «Анжи»?
- Да, никаких конкретных предложений от клубов премьер-лиги вообще не было. Всем этим занимается мой агент. Он наверняка сообщил бы мне о предметном интересе. Пока от него звонков не было, - сказал Нигматуллин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, утром 24 мая в СМИ появилась информация о том, что «Анжи» попробует подписать Нигматуллина. Позже гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что это слухи, а с вратарем будет подписан новый контракт.

В сезоне-2016/17 российский футболист провел 36 матчей в ФНЛ, в 14 из которых он отстоял на ноль. Ранее 26-летний голкипер выступал за нижегородскую «Волгу», «Химки», «Урал», «Мордовую» и молодежку ЦСКА.  

Контракт Нигматуллина с клубом из Ленинградской области истекает 31 мая 2017 года.   

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